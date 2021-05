Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CRISIROMA Nella seconda settimana di violenze tra israeliani e palestinesi, per lo Stato ebraico rischia di aprirsi un nuovo fronte, stavolta a nord con il Libano. Ieri quattro razzi sono stati lanciati dal Paese dei Cedri, in quello che è il terzo episodio del genere. Sia l'Esercito israeliano sia quello libanese hanno confermato la notizia, così come quella della risposta dell'artiglieria dello Stato ebraico. Le Forze di difesa...