Gaza, rischio escalation: Israele manda le truppe, razzi sulla Striscia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TENSIONEROMA Oltre 700 missili lanciati dalla Striscia di Gaza, più di 220 obiettivi colpiti da Israele, almeno 18 morti, tra cui 4 civili. Sono numeri di guerra quelli che dal fine settimana appena trascorso hanno caratterizzato il braccio di ferro tra lo Stato ebraico e il territorio palestinese che il gruppo islamista Hamas controlla dal 2007. Una escalation di violenza così non si vedeva dal 2014 e il bilancio è destinato ad aggravarsi, anche in vista del Ramadan, il mese sacro dei musulmani, previsto al via da oggi. Da sabato sera...