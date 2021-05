Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ATTACCOROMA Non sembra trovare fine la violenza tra israeliani e palestinesi. Dall'inizio degli scontri sono 2.300 i razzi lanciati verso Israele e non c'è spazio per la minima speranza di una tregua: a Gaza centrato e fatto crollare il grattacielo che ospita i media internazionali, mentre a Tel Aviv un razzo colpisce la stessa zona presa di mira trent'anni fa dai missili di Saddam Hussein. Nuove distruzioni e altri morti in un lembo di...