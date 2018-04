Gaza a lutto dopo la battaglia. Israele: «Ci difendiamo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MEDIO ORIENTETEL AVIV - Il giorno dopo la battaglia al confine con Israele (17 palestinesi uccisi, circa 1.400 feriti), mentre a Gaza in lutto nazionale si sono svolti i funerali dei manifestanti palestinesi uccisi, l'Onu, riunito in emergenza, non ha deciso alcuna azione pur chiedendo «un'indagine indipendente e trasparente» sui fatti accaduti venerdì nella Striscia. E mentre dall'Ue si invita a evitare l'escalation della tensione, il premier Benyamin Netanyahu ha ribadito che Israele «agisce con fermezza per proteggere la sua sovranità...