CITTÀ DEL VATICANO In passato chiunque ha provato a metter mano ad un codice unico per gli appalti è rimasto fulminato. Ci aveva provato, ai tempi di Benedetto XVI, l'allora ex segretario del Governatorato, monsignor Carlo Maria Viganò ma fu costretto ad accettare il trasferimento immediato a Washington. Un evidente promoveatur ut amoveatur.

Stessa impresa la aveva imbastita il cardinale George Pell fino a che non ha dovuto mollare l'incarico per andarsi a difendere in Australia dall'accusa di pedofilia, dalla quale è stato di recente assolto. Infine, un progetto simile, lo aveva tentato anche l'ex Revisore Generale dei Conti, Libero Milone anch'egli invitato alle dimissioni dall'oggi al domani senza una accusa specifica. Con la solita formula: «Il Papa ha voluto così». Ieri il Vaticano ha annunciato il varo del suo primo codice degli appalti e dei contratti destinato a mettere fine all'autonomia di spesa che finora ha imperato nelle varie amministrazioni e in quei centri nevralgici in cui si concentrano i lavori più importanti spesso decisi con poca trasparenza, senza gare per i preventivi di spesa, lasciando tutto alla discrezionalità del funzionario o del cardinale di turno.

L'obiettivo di questo testo che conta 86 articoli (ai quali se ne aggiungono altri 12 nei casi di contenzioso) è quello di bonificare la palude amministrativa. Papa Francesco ha firmato ieri un motu proprio intitolato «Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello della Città del Vaticano». Servirà a razionalizzare e unificare le procedure, al fine di produrre risparmi di spesa e prevenire eventuali episodi di corruzione, come è drammaticamente emerso a più riprese in passato. Probabilmente ad accelerare la promulgazione è la crisi economica legata alla pandemia che ha colpito inevitabilmente anche le casse vaticane inducendo la Santa Sede a correre ai ripari per contenere i costi, come ha spiegato di recente anche il nuovo prefetto della Segreteria per l'Economia, padre Juan Antonio Guerrero Alves.

Il Papa in una nota ha spiegato che il nuovo corpus di norme si ispira in pratica alla «diligenza del buon padre di famiglia». Tanto per cominciare viene creato un Albo degli operatori economici con specifiche procedure per accedervi. Non potranno essere iscritte persone che hanno avuto precedenti con la giustizia, che hanno evaso le tasse e che hanno conflitti di interesse interni. La seconda novità è che viene centralizzata la procedura degli acquisti e sarà vincolante per ogni amministrazione.

Il nuovo presidente del Tribunale vaticano, l'ex Procuratore di Roma (da poco diventato anche capo dell'organismo di vigilanza della Tim, il principale gestore telefonico del Vaticano), Giuseppe Pignatone in un articolo parla di una «efficiente gestione delle risorse» e un «impegno contro il rischio di corruzione».

La nuova disciplina tiene naturalmente presenti le differenze tra la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano ben note al diritto e universalmente considerate dalla prassi giuridica, anche internazionale. «L'operatività dell'intero sistema - ha scritto il Pontefice - costituirà, inoltre, ostacolo ad intese limitative e consentirà di ridurre in modo notevole il pericolo di corruzione di quanti sono chiamati alla responsabilità di governo e di gestione». Infine c'è un punto sul quale il Papa insiste tanto: la trasparenza, anche se si tratta di un elemento che finora in Vaticano nel settore degli appalti - è sembrato spesso assente. L'articolo 1 è chiaro: esiste la parità di trattamento e la non discriminazione degli offerenti, «mediante misure in grado di contrastare gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione». La nuova legge è stata promulgata con la pubblicazione sul sito internet dell'Osservatore Romano ed entrerà in vigore fra trenta giorni.

