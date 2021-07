Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA Garante dei diritti della persona, in consiglio regionale del Veneto sono arrivate altre cinque candidature. e la più accreditata per la nomina è quella dell'ex segretario della giunta Mario Caramel (foto), da pochi mesi in pensione e nominato dal governatore Luca Zaia direttore dell'Osservatorio sull'Autonomia differenziata. Oltre a Caramel ci sono le candidature di Rosario Achille Grasso, Teresa Lapis, Gualtiero Mazzi (ex...