L'APPELLO

TRIESTE Fabio Gaiatto, l'ex mago del forex che nella Venice Investment Group ha calamitato 2.700 risparmiatori da tutto il Nordest raccogliendo oltre 70 milioni di euro, ha ottenuto uno sconto di pena. Rispetto al Tribunale di Pordenone, ieri la Corte d'appello di Trieste ha riconosciuto il vincolo della continuazione per tutti i reati: associazione per delinquere, truffa aggravata, autoriciclaggio, abusivismo finanziario e bancario. I 15 anni 4 mesi e 36mila euro di multa inflitti in primo grado dal gup Eugenio Pergola sono così scesi a 10 anni e 20mila euro. Il 45enne di Portogruaro ha beneficiato del rito abbreviato, pertanto la pena finale (15 anni) è stata abbattuta di un terzo.

LE VITTIME

Le reazioni delle vittime non si sono fatte attendere. Gli avvocati di parte civile ieri hanno incassato una sfilza di proteste. I risarcimenti sono stati confermati, sono pari al 100% cento delle somme investite, a cui va aggiunto un 30% calcolato sull'entità dell'investimento, a titolo di risarcimento non patrimoniale. Anche il Comune di Portogruaro vede confermato un danno di immagine per l'ammontare di 50mila euro, ma finora tutti sono rimasti a mani vuote. Gli immobili per oltre 4 milioni acquistati da Gaiatto con i proventi della truffa, infatti, per effetto della confisca andranno allo Stato. Il trader, se mai avesse un tesoretto all'estero, non lo ha fatto recuperare e le ricerche della Guardia di finanza di Portogruaro sono state infruttuose.

DUE ANNI IN CELLA

Gaiatto, in misura cautelare nel carcere di Tolmezzo dall'11 settembre 2018, ieri era presente in aula. Ci sono volute cinque ore abbondanti prima di conoscere la decisione della Corte. In uno sconto ci sperava, la pena esemplare del primo grado era stata una mazzata. Il suo difensore, Guido Galletti, è abbastanza soddisfatto. Riteneva che con il mancato riconoscimento di un unico disegno criminoso fosse stato «calpestato un principio di diritto». Lo sconto di pena ottenuto, però, gli sta stretto. «Secondo i miei calcoli - afferma - avrebbero dovuto essere 8 anni e 6 mesi».

FIUME DI SOLDI

Attirati dalla promessa di guadagni mensili del 10 per cento, in 2.700 aveva scommesso sul forex. I primi hanno guadagnato, chi è arrivato in un secondo tempo avrebbe garantito con i propri risparmi il pagamento degli interessi agli investitori iniziali. Con il passaparola sono stati raccolti 72.639 milioni di euro; 4,7 milioni di provvigioni sono andati ai procacciatori di clienti. Oltre 28,9 sono stati distribuiti come interessi, il resto è sparito. Fino all'ultimo le vittime hanno creduto che i rendimenti fossero reali. Potevano verificarli ogni giorno attraverso l'App scaricata sul telefonino. Invece era Gaiatto a far lievitare il capitale. Erano ricavi virtuali, perchè sulla piattaforma IG Market le operazioni di trading si sono limitate all'1,77% (1,2 milioni) dell'intero ammontare raccolto.

I COIMPUTATI

Gli altri imputati per la mega truffa, quelli che non sono usciti di scena patteggiando in preliminare - come la compagna di Gaiatto, Najima Romani, che dopo aver patteggiato 4 anni e 2 mesi sconta pena alla Giudecca - sono ancora in attesa di definire la propria posizione. A marzo il Covid-19 ha bloccato il procedimento, in quanto in Tribunale a Pordenone non ci sono aule così capienti da mantenere il distanziamento tra le decine di parti presenti a ogni udienza.

Cristina Antonutti

