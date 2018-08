Gaia, la bimba uccisa da una medusa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAROMA Gaia Trimarchi aveva sette anni, ma a Roma era già una promessa del nuoto. In vacanza nel paese delle madre, le Filippine, si è buttata nelle acque bellissime delle isole di Caramoan senza paura. Non c'erano cartelli che avvertissero del pericolo mortale che nelle Filippine ogni hanno uccide fino a 40 persone e che proprio in quella zona, una settimana prima, aveva causato la morte di un altro bambino: le box jellyfish, cubomedusa in italiano, la cui puntura può provocare lo shock anafilattico. Gaia ha sentito subito male, ha...