G7, una grande coalizione per salvare l'Amazzonia Ma è scontro sulla Brexit `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SUMMITPARIGI Salvare l'Amazzonia per non far morire il pianeta: su questo almeno i paesi del G7 dovrebbero riuscire a non dividersi a Biarritz. Gli incendi della foresta tropicale hanno dato a Emmanuel Macron una crisi che mette tutti almeno sul principio - d'accordo, anche se con Donald Trump il presidente francese ha dovuto precisare che «non si tratta di creare una coalizione anti-Bolsonaro», il presidente brasiliano con cui Trump ha ottimi rapporti, ma di costruire una coalizione utile per far fronte all'emergenza. Non a caso...