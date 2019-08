G7, forzatura di Macron che invita l'Iran a Biarritz Trump più duro sui dazi `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SUMMITPARIGI Davanti all'inflessibilità di Donald Trump sul commercio internazionale e la guerra dei dazi, Emmanuel Macron è riuscito ieri ad aprire una breccia sull'Iran al G7 di Biarritz. Nel primo pomeriggio, colpo di scena alla riunione dei Sette Grandi: un aereo iraniano atterra all'aeroporto di Biarritz. A bordo, il ministro degli Esteri Javad Zarif. L'Iran al G7 sarebbe stato un evento storico, in realtà, Zarif è stato invitato per incontri paralleli sul dossier del nucleare iraniano: ha parlato prima per più di due ore col...