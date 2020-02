LE VALUTAZIONI

ROMA Il G20 prova a rassicurare. Le 20 economie del mondo terranno sotto stretta osservazione l'evolversi del Coronavirus e sono pronte a mettere in campo tutti gli strumenti per tenersi al riparto «se i rischi al ribasso per l'economia dovessero materializzarsi», dice a Riad il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni. Un'occasione per esprimere a nome dell'Unione Europea fiducia nelle autorità italiane. «Condividiamo i timori per un possibile contagio ma non c'è bisogno di panico», ha sottolineato. Per affrontare l'emergenza Coronavirus, una vera «tragedia umana», «serve cooperazione globale» ha osservato da parte sua il direttore generale del Fmi Kristalina Georgieva, cosciente della posta in gioco alta: «la ripresa dell'economia mondiale». Per questo, dice, sarebbe prudente «prepararsi agli scenari più avversi», A chiedere al G20 misure comuni è anche il ministro Gualtieri: «Lavoriamo da subito a misure economiche a livello internazionale, coordinate e adeguate ad affrontare in modo tempestivo ed efficace le conseguenze economiche del virus nel caso la crisi si aggravi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA