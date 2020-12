L'APPUNTAMENTO

VENEZIA Il G20 dell'economia, il prossimo anno, si terrà a Venezia: dal 7 all'11 luglio, all'Arsenale. Un appuntamento importante per la città lagunare, tanto provata da una pandemia che ha azzerato il turismo, oltretutto arrivata dopo la batosta dell'Aqua Granda di fine 2019. L'attesa per una qualche forma di ripartenza è tanta. E questo evento di portata mondiale è certo una buona notizia, merce rara di questi tempi. A darla ieri, in anteprima, ci ha pensato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, a chiusura della sua tradizionale conferenza stampa di fine anno. Un'anticipazione che ha innescato una mezza polemica con il senatore veneziano del Pd, Andrea Ferrazzi. «La scelta di Venezia è del Governo e del ministro Roberto Gualtieri - ha ribattuto, stizzito - Brugnaro non c'entra nulla».

UN EVENTO ATTESO

Pochi ancora i dettagli sull'evento veneziano. «Avremo qui ministri delle finanze da tutto il mondo ha anticipato Brugnaro - Li ospiteremo all'Arsenale. E poi li porteremo tutti a vedere il Mose. Sarà una grande occasione per la città». Per qualche giorno «Venezia diventerà la capitale mondiale dell'economia e della finanza» ha poi aggiunto Ferrazzi, in una nota in cui precisa come la decisione è del ministro Gualtieri e del Governo. «Nella nostra città si terrà la sessione ministeriale sulle materie economiche e finanziarie del G20, dal primo dicembre 2020 sotto la presidenza italiana. È il G20 dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali: il summit più importante dopo quello dei leader che sarà a Roma». Un appuntamento che porterà in laguna delegazioni di altissimo livello in arrivo dai Paesi più industrializzati. «Una scelta - ha commentato il sindaco, in una nota scritta - che dimostra come la città, in questi ultimi anni, abbia ritrovato il suo ruolo strategico nello scacchiere internazionale».

MERITI CONTESI

Sullo sfondo la polemica sui meriti. In conferenza stampa Brugnaro aveva a più riprese criticato il Governo, su svariati temi: dalle scelte economiche a sanitarie in questa fase pandemica, ai temi più strettamente lagunari. Alla fine, sornione, si era comunque detto «filogovernativo», annunciando appunto l'arrivo del G20 dell'economia in laguna. Nella successiva nota scritta, il sindaco era stato più istituzionale, ringraziando «il presidente Mattarella, che ha sempre un'attenzione particolare per Venezia, e anche il Governo nella persona del premier Giuseppe Conte e del ministro Roberto Gualtieri. Grazie infine al governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco e al direttore Daniele Franco. Sarà l'occasione per far conoscere al mondo la specialità di Venezia e per mostrare la grande opera infrastrutturale del Mose» aveva concluso. A stretto giro di mail, la contro-nota di Ferrazzi, capogruppo Pd in commissione territorio e ambiente al Senato. Pure lui ringrazia il «ministro Gualtieri per la lungimiranza di questa scelta, che colloca Venezia al centro dello scenario che le compete per storia e vocazione: essere ponte tra culture le più diverse, valorizzare una nuova politica multilaterale ora possibile anche grazie alla sconfitta della politica sovranista di Trump e dei sovranisti in salsa nazionale che volevano far esplodere l'unione europea e l'euro». Riferisce anche di un incontro di ieri mattina con il ministro che «mi ha esplicitato di aver voluto Venezia anche perché simbolo dello sviluppo sostenibile. La transizione green è infatti la strada maestra tanto della trasformazione economico/produttiva, quanto della nuova finanza sia pubblica che privata. Restituiamo a Venezia, passo passo, il ruolo che le spetta». Ognuno attento a distinguere i meriti.

Roberta Brunetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA