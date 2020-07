IL BOLLETTINO

VENEZIA Altri 15 casi di contagio in Veneto nelle ultime ventiquattr'ore. Il totale dall'inizio dell'epidemia sale così a 19.412, tanto che pure le persone in isolamento domiciliare arrivano a quota 1.293. Fra i nuovi positivi, vanno ricompresi sei anziani residenti nella casa di riposo Bon Bozzolla a Farra di Soligo, un altro pensionato che frequenta un centro diurno a Pieve di Soligo, due donne italiane di 47 e 65 anni, una kosovara di 68 anni e un ivoriano di 26 che risiede a Mantova ma è stato ricoverato in Malattie Infettive a Villafranca. In compenso i ricoverati in area non critica scendono a 125 (di cui 27 ancora positivi) e quelli in Terapia Intensiva restano 9 (Fra cui 6 che si sono già negativizzati).

FRIULI E ITALIA

Per il secondo giorno consecutivo, invece, il Friuli Venezia Giulia non registra alcun nuovo contagio (le persone attualmente malate scendono anzi a 112), né ulteriori decessi (il bilancio delle vittime resta fermo a 345). Guardando infine all'Italia nel suo complesso, sono 13 i morti rilevati ieri, in aumento rispetto a domenica, quando erano stati 9. Calano però i nuovi contagi: 169, anziché 234. Di questi, 94 sono stati riscontrati in Lombardia, che da sola assomma il 55,6% del totale di giornata. (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA