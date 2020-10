LA SENTENZA

MILANO «Sono felicissimo». Può tirare un sospiro di sollievo anche questa volta il cantante Marco Carta, assolto dalla Corte d'appello a Milano dall'accusa di avere rubato 6 magliette, del valore di 1200 euro, il 31 maggio 2019 alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano. L'ex vincitore di Amici, arrestato un anno e mezzo fa con l'amica Fabiana Muscas sulla soglia del grande magazzino e travolto così dalla bufera mediatica, si è sempre definito innocente. Ad assumersi tutta la responsabilità del furto è stata invece l'amica 54enne Fabiana Muscas. «Volevo fargli un regalo di compleanno», aveva raccontato la donna, che nel frattempo è stata ammessa all'istituto di messa alla prova svolgendo lavori di pubblica utilità per un anno in una sed Caritas di Cagliari, sua città d'origine.

IL BLACK FRIDAY

La sera del 31 maggio dell'anno scorso, Carta e Muscas avevano fatto shopping in occasione del Black friday' (il 35enne ha effettivamente acquistato dei costumi di bagno) ma, all'uscita, la placca flessibile all'interno delle t-shirt, a cui era stato tolto l'antitaccheggio, ha attivato l'impianto di sicurezza. Nel processo per direttissima il giudice Caramellino - lo stesso che lo ha assolto - non ha convalidato l'arresto di Carta, ma solo quello della donna, trovata in possesso della refurtiva. Lo stesso giudice poi, nelle motivazioni della sentenza d'assoluzione, ha definito «insufficiente e contraddittoria» la prova fornita dall'accusa. Il pm Nicola Rossato, da sempre convinto della colpevolezza del cantante, ha impugnato la sentenza. Anche la Procura Generale, con il sostituto pg Celestina Gravina, ieri mattina ha chiesto una condanna a 8 mesi di carcere.

