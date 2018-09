Furto di gioielli a Palazzo Ducale, la modalità ricorda le Pink Panthers

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TECNICAVENEZIA Sono trascorsi otto mesi dal furto dei gioielli a Palazzo Ducale, otto mesi di indagini che sembrano aver condotto gli investigatori alla rotta dei Balcani. Una talpa a Venezia e un sistema di fuga collaudato, che pare abbia coinvolto più automobili per portare fuori dall'Italia i gioielli del Maharaja. Lo sviluppo delle indagini rimane top secret, ma l'organizzazione così cauta e raffinata tanto ricorda le Pink Panthers, la banda con gli ex militari dell'ex Yugoslavia, Montenegro e Serbia, nota per rapine eclatanti in...