Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI UOMINI D'OROVENEZIA Scarcerazione sospesa per Vinko Tomic, il sessantunenne di origini bosniache considerato il capo della banda e l'ideatore del clamoroso furto messo a segno a palazzo Ducale, a Venezia, il 3 gennaio 2018. I suoi difensori, gli avvocati Milan Markis ed Eva Salbego, si erano recati ieri a prelevarlo all'esterno del carcere in vista della remissione in libertà per fine pena, ma hanno scoperto che la Svizzera ha emesso nei...