Furto a casa di Taylor Mega, l'influencer da 2,3 milioni di fan era a Udine: «Sono terrorizzata»

LA DISAVVENTURA

Aveva detto a Diva e Donna: «Per i miei standard non guadagno mai abbastanza. Avrei bisogno di un milione di euro al mese. Li spenderei in jet privati e in shopping». A quasi un anno di distanza da quell'intervista, l'ostentazione del lusso è costata cara a Taylor Mega alias Elisia Todesco, influencer friulana da 2,3 milioni di follower su Instagram. Proprio attraverso il suo profilo social, in cui è solita esibire vestiti griffati e accessori preziosi, la 26enne ha raccontato il furto commesso la sera della vigilia di Natale nel suo appartamento milanese: «Sono terrorizzata», ha sussurrato la giovane nella storia appositamente registrata e pubblicata l'indomani.

A SOQQUADRO

A quanto pare Taylor-Elisia aveva deciso di trascorrere le festività in famiglia: i Todesco hanno un allevamento a Carlino, piccolo centro agricolo in provincia di Udine. Ma, come rimarcò Dagospia, per l'ambiziosa ragazza è stato un attimo passare dai tacchini al tacco 12. Già ospite dell'Isola dei famosi e del Grande fratello, la modella vive in un palazzo nel centro di Brera, dove intorno alle 20.30 del 24 dicembre è risuonata una sirena, come ha riferito lei stessa nel video intitolato Bel Natale di m.... Il filmato si apre con le immagini dell'abitazione a soqquadro: scatole semiaperte, cassetti ribaltati, pacchetti scartati, ripiani svuotati, cartelle rovesciate. Sul pavimento in legno chiaro giacciono anche i resti di uno stringato abitino da Babbo Natale, probabilmente quello indossato dalla padrona di casa nelle foto dell'antivigilia, davanti all'abete addobbato per le feste. Le lucine dell'albero sfavillano ancora, mentre la vittima sbuffa in sottofondo: «Cioè, non ho parole...».

DA UDINE A MILANO

Poi, seduta in auto con una mano tra i capelli biondi, Mega si rassegna a riassumere i fatti: «Ok ragazzi, visto che la notizia è già di dominio pubblico, non so veramente come facciano a sapere sempre tutto i giornali... Ieri (martedì, ndr.), mentre stavo a Udine, è partito l'allarme. Chiaramente ho chiamato tutte le forze dell'ordine mentre i ladri stavano ancora in casa. E sono corsa ieri da Udine a Milano, sono arrivata praticamente in tre ore e ho trovato quel macello. Sono terrorizzata onestamente, perché si stavano portando via degli oggetti assurdi... cioè boh, io non so cosa dire, oltre ai gioielli chiaramente. Eh vabbè, per fortuna però che c'era l'allarme, non so cos'altro dire». Il resto in effetti lo dicono i suoi sostenitori («Mi dispiace molto») e i suoi detrattori («Ti sta bene, magari imparerai a smettere di ostentare sempre»), fra i quali sembra esserci qualche aspirante investigatore: «Non credo alla storia del furto in casa tua... secondo me è una bufala... avevi lasciato l'albero di Natale con le luci accese?».

IL BOTTINO

Stando a quanto trapelato, il bottino non sarebbe ancora stato quantificato. Dopo che una vicina ha chiamato la polizia, la proprietaria è stata contattata al telefono e si è riservata di stimare l'entità del maltolto, anche se da un primo esame non mancherebbe molto: diversi monili sarebbero spariti, ma per esempio alcune valigie sono state trovate abbandonate sul pianerottolo. Disavventura milanese, ma fierezza friulana, a leggere uno dei suoi ultimi post, in replica alle critiche ricevute sul web: «Sì mi sono fatta da sola. Sì sono molto orgogliosa dei miei genitori e della mia famiglia».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

