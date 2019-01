FURTI MILIONARI VENEZIA Rubavano pullman gran turismo, li portavano all'estero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FURTI MILIONARIVENEZIA Rubavano pullman gran turismo, li portavano all'estero per cambiare targhe e documenti, e alla fine li imbarcavano in Grecia, pronti e confezionati per il mercato del Medio Oriente. Un affare criminale da milioni di euro, quello intrapreso da una banda dei Balcani e stroncato dalla Polizia stradale di Venezia. L'operazione, denominata Fake Bus, era scattata all'inizio del 2018, dopo un furto di uno di quei mezzi usati per spostamenti di comitive turistiche a Noventa di Piave (Venezia). Le indagini della Polstrada,...