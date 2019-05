Furti in villa, il bottino era nascosto nel torrente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA REFURTIVAPORDENONE Sono finiti in carcere per aver messo a segno 66 furti in ville e abitazioni nelle province di Pordenone, Treviso e Belluno. E in cella ci rimarranno anche per le altre decine di colpi scoperti dalla Polizia di Stato di Pordenone che ha scovato i nascondigli dove la banda, composta da tre cittadini albanesi, credeva di aver messo al sicuro la refurtiva che non era ancora stata recuperata. Un chilo e trecento grammi di oro; collane, braccialetti, anelli, orecchini, spille (alcuni con pietre preziose), un revolver e...