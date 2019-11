Furlan (Cisl): «Un disastro se dovesse fallire la trattativa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SINDACATOMESTRE «La decisione di interrompere la procedura di fermata dell'altoforno di Arcelor Mittal è una buona notizia. Abbiamo un po' di tempo in più per riprendere la trattativa». Così la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, ieri a Mestre per il Consiglio generale dell'unione territoriale veneziana, a proposito di una vertenza destinata ad avere ricadute sull'economia dell'intero Paese: «Se dovesse andare male - ha aggiunto Furlan - sarebbe un disastro. Parliamo di ventimila lavoratori diretti oltre all'indotto, e...