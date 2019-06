Fuori uso una fontanella su 4 Scatta la diffida al Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALL'APERTOVENEZIA Sono poco meno di cinquanta sulle circa duecento sparse tra i sestieri e le isole della laguna, ma che non funzionino nei giorni più caldi dell'anno, fa un certo che. Stiamo parlando delle fontanelle pubbliche a Venezia che in questi giorni di afa e caldo pressante sono in parte fuori uso. Una stima approssimativa parla di circa una quarto delle fontane di acqua pubblica che non sono in servizio. Chiuse, o non in funzione per problemi tecnici. A fare la conta di cosa non vada nell'offerta di acqua pubblica, è il...