GIULIANOVA Spiaggia più larga delle concessioni. Ombrelloni e sdraio trovate e misurate, dai tecnici del Comune di Giulianova, fuori dal perimetro di sabbia per il quale si paga un canone demaniale. Tra i 22 balneari finiti sotto inchiesta dalla Procura di Teramo, per occupazione abusiva di spazio demaniale, spicca anche il nome di Pasquale Tridico, il presidente dell'Inps, chiamato in causa come rappresentante legale. L'istituto di previdenza, sul mare di Giulianova, aveva fino al 2019 un bello stabilimento balneare, Rosso di Sera, ed era proprietario anche dell'edificio che un tempo ospitava la colonia Rosa Maltoni Mussolini.

I controlli disposti nell'estate 2019 sulle fette di spiaggia realmente occupate dagli chalet hanno prodotto 23 decreti penali di condanna, vale a dire un'ammenda di 3.375 euro a concessione sforata. Al momento ne sono stati notificati solo due che hanno creato molto malumore tra i balneari. «Quello all'Inps dovrebbe arrivare a breve - spiega l'attuale sindaco di Giulianova, Jwan Costantini - anche se nel frattempo l'Istituto di previdenza ha ceduto sia l'ex colonia che lo stabilimento balneare a un fondo statale, l'Invimit. Con il rappresentante ho avuto un incontro a Roma per cercare di risolvere soprattutto il problema dell'ex Colonia lasciata nel degrado».

