«Fuori dalle nostre acque» Stoppata la nave Eleonore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Il numero dei morti non è certo. Sono cinque i cadaveri recuperati, anche quello di un bambino, al largo di al Khums, ad est di Tripoli. In 65 ce l'hanno fatta, salvati dalla guardia costiera libica e da alcuni pescatori. Ma all'appello mancano tanti che erano a bordo, circa 20, secondo qualcuno, 40 in base ad altre testimonianze dei sopravvissuti. L'ennesima strage. In Italia, intanto, la crisi di governo non ha comportato un cambio di indirizzo in materia di immigrazione. L'ingresso nelle acque italiane alla nave umanitaria...