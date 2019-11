Fuoco ai capelli del barbone la madre di un ragazzo si scusa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOCHIOGGIA (VENEZIA) «Ho acconsentito io che mi tagliassero i capelli in quel modo e sapevo anche che mi stavano filmando» ma «in precedenti occasioni, mi hanno insultato e maltrattato». Si fa sempre più intricata la vicenda del barbone a cui un gruppo di ragazzi ha incendiato i capelli la notte del 31 ottobre. Quando il video goliardico dell'episodio ha cominciato a girare in maniera evidente sui social, sabato pomeriggio, i carabinieri si sono messi subito alla ricerca dell'uomo e lo hanno rintracciato che vagava in città verso le...