LE MISURE

ROMA Nelle zone gialle e tra di loro ci si può spostare. Da rosse ad arancioni e viceversa però, no. Passarci solo in autostrada per raggiungere un'altra Regione invece? Si ma senza soste e, soprattutto, mai lasciare il giallo per il rosso o l'arancio. Da oggi muoversi lungo la Penisola è più difficile. Le nuove limitazioni agli spostamenti appena entrate in vigore infatti, non hanno istituito solamente il coprifuoco tra le ore 22 e le 5 del mattino e le chiusure per diverse attività commerciali, ma hanno anche serrato alcuni confini regionali.

Così c'è chi l'ha presa col sorriso (amaro) e in tutta coscienza non ha fatto altro che incolpare il risiko nuovo Dpcm a colori. Ma c'è anche chi lo studia nei minimi dettagli, alla ricerca dell'escamotage giusto per un week-end fuori porta, e chi invece, dopo aver chiuso con doppia mandata il portoncino della casa in città, ha spalancato direttamente la porta di quella al mare, in montagna o magari in un paesino di provincia. L'Italia delle 4 fasce (verde, gialla, arancione e rossa) ha appena riscoperto le limitazioni agli spostamenti. Così, da una manciata di ore dal via libera, con il testo che entra in vigore da oggi, tutti hanno provato a destreggiarsi tra le misure.

LE REGOLE

In realtà, al netto di un primo spaesamento cromatico, le regole parlano piuttosto chiaro. E, nell'Italia spaccata in 3, i più limitati sono ovviamente i residenti nelle zone rosse ed arancioni. Chi abita nelle regioni porporate (Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Calabria) o arancioni (Puglia e Sicilia) non potrà quindi spostarsi nelle seconde case, neppure se questa si trova sul territorio della stessa regione. Unica deroga rispetto allo spostamento - come è stato chiarito dalle Faq del governo già durante il primo lockdown primaverile - è che questo sia dettato da necessità strutturali (ad esempio lavori urgenti o guasti seri). In questo senso non vi sono molte differenze tra le due sfumature regionali. La sola è che nelle aree identificate come a rischio arancione sarà in realtà possibile raggiungere la propria seconda casa ma solo se si trova all'interno dello stesso Comune di residenza. Un po' poco per sognare un fine settimana fuori porta. Inoltre, per quanto geograficamente sia poco probabile, in teoria queste regioni sono attraversabili in autostrada per raggiungere qualche altra area del Paese considerata più sicura.

IL MINI ESODO

Per quanto riguarda le regioni gialle invece, salvo diverse indicazioni emanate dai governatori regionali, al loro interno - così come tra le province o tra i comuni - è possibile spostarsi. L'unica limitazione riguarda il rispetto, ovviamente dell'orario di coprifuoco. Allo stesso modo è quindi consentito anche varcare i confini delle regioni gialle per recarsi in un'abitazione in un'altra regione, purché questa sia dello stesso colore. Per cui, ad esempio, dal Lazio posso muovermi tranquillamente (nelle precedenti al coprifuoco) verso l'Abruzzo o la Campania.

A ben vedere però, ieri, appena prima che le limitazioni guadagnassero un'efficacia legislativa, c'è già chi è saltato in macchina per svernare lontano dalle zone rosse. Un esodo mini se paragonato alla fuga verso Sud andata in scena in Primavera, contenuto dal fatto che la stragrande maggioranza degli uffici cittadini restano aperti. Ma la furbata è comunque stata provata da molti che, memori dell'estate in smart working, hanno pensato di replicarne i asti. In particolare, i sindaci della Riviera ligure e quelli della Versilia si sono detti preoccupati per il traffico che, fin da mercoledì sera, si è un po' intensificato proprio nella loro direzione senza che potessero farci nulla. Né fermarlo né imporre dei controlli. Controlli che invece ora ci saranno e, nel caso di violazioni, rischiano di portare a pesanti sanzioni per chi viene trovato lontano dalla propria regione quando sarebbe dovuto restare in casa.

Francesco Malfetano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA