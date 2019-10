Fuga di monossido alla festa: in ventuno finiscono all'ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZABELLUNO Prima il mal di testa, poi la nausea. In due sono stramazzati a terra privi di sensi. In una manciata di minuti i malesseri sono aumentati in modo esponenziale, tanto da trasformare la piacevole serata in una vera e propria emergenza sanitaria. La causa: una fuga da monossido di carbonio. Poco prima di mezzanotte al triage del pronto soccorso di Feltre si sono resi conto che servivano i rinforzi per far fronte a quello che stava succedendo. Un'intuizione corretta visto che nel giro di un'ora i ricoveri hanno superato quota...