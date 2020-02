L'ESPLOSIONE

PADOVA Un fortissimo boato ha squarciato il silenzio della notte a Galzignano Terme, paese collinare dell'area termale. Un'esplosione che, secondo i primi accertamenti dei Vigili del Fuoco è scaturita da una fuga di gas nella cucina di un'abitazione posta lungo la via principale del paese. Ad avere la peggio Lucrezia Cavestro, 86 anni, investita dalle fiamme innescate dalla perdita e dai detriti. L'anziana si trova ricoverata al centro grandi ustionati dell'ospedale di Padova in prognosi riservata. Ha riportato ustioni di terzo grado sul 90% del corpo.

Mancavano pochi minuti a mezzanotte quando i residenti della zona sono scesi in strada per capire cosa fosse accaduto e si sono trovati davanti una scena terribile: la violenza dell'esplosione aveva mandato in frantumi tutti i vetri dell'appartamento al primo piano - a piano terra c'è un negozio - della villetta. Scaglie di vetro come proiettili sono arrivate fino ai giardini delle case accanto e in quelli delle abitazioni di fronte dall'altro lato della strada. In attesa dei soccorsi alcuni vicini sono riusciti ad entrare nell'abitazione dell'anziana che si lamentava per i forti dolori dovuti alle ferite e alle ustioni e l'hanno portata all'esterno. La gravità e l'estensione delle ustioni e delle ferite riportate dall'ottantaseienne ha fatto si che, nel corso della notte, venisse disposto il suo trasferimento dall'ospedale di Schiavonia a quello di Padova.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Abano Terme che hanno provveduto a isolare l'area mettendola in sicurezza. I vigili del fuoco hanno lavorato oltre un paio d'ore per avere ragione delle fiamme innescate dalla perdita di gas che con tutta probabilità ha coinvolto il tubo che trasporta il gas in cucina amplificando la potenza dell'esplosione. L'esatta dinamica tecnica dell'incendio e dell'esplosione sono ancora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco che hanno posto sotto sequestro l'immobile impedendo l'uso dell'abitazione dichiarata inagibile fino a che non saranno verificati e ripristinati gli impianti e risanati gli ambienti.

