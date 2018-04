Fuga di gas, esplode una palazzina: dalle macerie estratti vivi gli abitanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ha del miracoloso quanto accaduto ieri mattina a Rescaldina, nel Milanese, dove l'intera ala di una palazzina è esplosa per una fuga di gas crollando fragorosamente senza provocare vittime. Dalle macerie sono stati estratti gli abitanti, alcuni feriti gravemente, ma tutti vivi, anche se per due di essi, marito e moglie ricoverati all'ospedale Niguarda, c'è molta preoccupazione per l'estensione delle ustioni. In particolare, le condizioni dell'uomo sono peggiorate in serata. La deflagrazione, avvenuta alle 7.38 e ripresa da una telecamera di...