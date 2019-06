Fuga dall'emiro di Dubai: la principessa Haya scappa con l'aiuto di un diplomatico tedesco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOTutti in fuga dal potente emiro di Dubai. La principessa Haya bint Al Hussein, 45 anni, sorellastra del re di Giordania e moglie di Mohammed bin Rashid al-Maktoum, primo ministro e vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti nonché appunto emiro di Dubai, è scappata settimane fa dal marito portandosi via i due figli, Zayed e Jalila, di sette e undici anni. La donna si sarebbe rifugiata prima in Germania e poi, secondo ultime informazioni, in Gran Bretagna.IL PRECEDENTEPrima di lei, era fuggita anche una delle figlie dello sceicco,...