«Fu ucciso dall'amianto»: Porto di Venezia condannato a pagare 1 milione di euro

LA SENTENZAVENEZIA Rinaldo Onesto, ex dipendente del Porto di Venezia come addetto alla movimentazione delle merci , è deceduto il 31 gennaio 2015 a causa della asbestosi polmonare, patologia che è stata contratta come conseguenza diretta della esposizione alle polveri di amianto sul luogo di lavoro. Per questo motivo con una sentenza resa nota nei giorni scorsi il Giudice Paola Salmaso ha condannato l'Autorità Portuale di Venezia a risarcire la moglie ed i quattro figli di Rinaldo Onesto. La piena responsabilità dell'Autorità Portuale di...