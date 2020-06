IL FOCUS

ROMA A complicare l'accordo su Next Generation, il piano europeo da 750 miliardi di investimenti (170 circa per l'Italia) destinato a rilanciare l'economia del Vecchio Continente, ci sono le fisiologiche divisioni fra gli stati europei. Divisioni inevitabili forse di fronte ad un piano che rappresenta una svolta epocale. Per la prima volta infatti l'Europa raddoppierà il proprio bilancio e si indebiterà per conto proprio per distribuire risorse ai singoli Stati. Non solo. Alla fine del Piano si dovrebbe registrare un vero e proprio trasferimento di denaro (molti miliardi) dai Paesi del Nord ed in particolare dalla Germania soprattutto verso i Paesi del Sud, Italia e Spagna in modo particolare. Pochi hanno notato finora che l'Italia, da sempre un paese che versa nelle casse Ue più di quello che riveverà, diventerà nei prossimi anni un paese finanziato da Bruxelles.

In questo contesto emergono due gruppi di paesi che più di altri si battono non tanto contro il Recovery Fund quanto per cambiarne le caratteristiche e i dettagli e magari per trarre qualche vantaggio per loro

A frenare su Next Generation ma con le unghie abbastanza spuntate sono i cosiddetti quattro Paesi frugali (Olanda, Austria, Danimarca e Svezia) che ieri sono stati anche parzialmente spalleggiatio dalla Finlandia. Tutti e cinque non vedono di buon occhio l'aumento dell'indebitamento in Europa e temono - non senza qualche ragione - una utilizzazione improduttiva dei fondi europei da parte dell'Italia. I frugali non lo dicono apertamente ma fra le loro perplessità c'è anche la cronica instabilità politica dell'Italia per cui temono che l'Europa si indebiti per aiutare un governo che ha deciso di restare nell'orbita europea come il Conte/2 ma poi si ritrovino un esecutivo con le stimmate sovraniste.

I frugali comunque non sono un gruppo compatto. La Svezia, ad esempio, è guidata da un premier socialista che - per quanto meno socialista dei osocialisti del Sud, come si sottolinea a Bruxelles - è pur sempre sensibili ai richiami dei partiti della stessa Internazionale che governano in Germania, Spagna, Italia e Portogallo. Anche il governo austriaco è tutt'altro che tetragono poiché si basa su un'alleanza fra popolari-conservatori e Verdi e questi ultimi sono assolutamente favorevoli ad un rilancio dell'economia europea. Per non parlare della Finlandia che è in grave crisi economica e che avrebbe molto giovamento da una ripresa dell'Economia del Vecchio Continente.

Semplificando, secondo molti osservatori i Frugali stanno assieme più per ottenere qualcosa per sé nel maxi-negoziato che si è aperto a Bruxelles che per bloccare il Next Generation.

La stessa cosa può dirsi del cosiddetto gruppo di Videgrad ovvero di Polonia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca.

Questo gruppo di paesi si è formato sostanzialmente perché contrario ad accettare quote di immigrati che sbarcano in Italia, Spagna e Grecia e perché unito da politiche sovraniste, in particolare in Polonia e Ungheria, che tendono a ridurre l'indipendenza della stampa e della magistratura.

Ma ascoltando gli addetti ai lavori si percepisce che la loro voce è assai debole. Slovacchia e Repubblica Ceca, in particolare, non sono indipendenti sul piano economico. La Slovacchia è il Paese europeo che produce più automobili in relazione ai propri abitanti. Peccato che la gran parte della produzione dipenda dai marchi tedeschi. Anche i mal di pancia di questi paesi passeranno di fronte a qualche ulteriore aiuto economico perché la ripresa dell'auto europeo è essenziale per evitare il ritorno allo stato di grigia povertà nel quale sono stati durante il lungo dominio sovietico.

Diodato Pirone

