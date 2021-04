Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FROSINONE Tragico incidente alla vigilia di Pasqua al confine tra il Lazio e la Campania. Quattro i morti in un frontale fra due auto sulla Casilina a San Vittore, in provincia diFrosinone. Si tratta di tre ragazzi, tra i 19 e i 20 anni, e un uomo di 52 anni. I giovani, tre amici di Mignano Monte Lungo in provincia di Caserta, stavano tornando a casa quando la loro auto si è scontrata con un'altra macchina che procedeva nell'opposto senso...