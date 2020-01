LA DECISIONE

VENEZIA C'è chi, tra i settanta studenti di Ca' Foscari pronti a prendere un aereo verso oriente per uno scambio universitario con gli atenei della Cina, non partirà. Perché alcune università cinesi hanno deciso di non aprire i propri semestri ai propri studenti, chiudendo così anche le porte in faccia a chi, dall'Europa, da Venezia, da Ca' Foscari, stava già preparando la valigia. E adesso non solo si è visto respingere la partenza fissata a metà febbraio, ma non ha nemmeno più la certezza di poter usufruire di quella possibilità ottenuta attraverso un bando dell'ateneo veneziano. Che a sua volta - sempre ieri - ha «disincentivato» la partenza di studenti dalla Cina verso Venezia.

Gli effetti del coronavirus sono anche questi. E queste sono le conseguenze adottate per limitare il più possibile il contagio. Poco importa che nessuno studente di Ca' Foscari avesse come destinazione l'università di Wuhan (la città focolaio del virus), o da Wuhan fosse atteso qualcuno nella città d'acqua. La Cina ha chiuso le frontiere e le sue università si sono adeguate di conseguenza.

LA COMUNICAZIONE

Tra le principali università ad aver annullato il semestre in apertura a febbraio per i propri studenti - come deciso dal consorzio delle università locali - quella di Suzhou, città che tra l'altro è gemellata con Venezia: stoppati tutti i corsi, cancellato anche il progetto di scambio Overseas per tutti gli studenti. Una comunicazione arrivata nella tarda serata di mercoledì e spedita dalla Cina ai diretti interessati. Si attende adesso le decisioni degli atenei di Pechino, Shanghai, Jilin, Nankai, Nanjing, Chongqing, Chengdu e Tianjin con i quali era stato siglato il protocollo di Overseas, un progetto che prevede uno scambio di studenti per un semestre e che sarebbe dovuto partire a inizio febbraio.

LA NOTA

Dal canto suo Ca' Foscari - che a fine della scorsa settimana aveva chiesto di posticipare le partenze dei propri studenti di almeno due settimane - ieri pomeriggio ha avvisato i propri iscritti sconsigliando «vivamente la partenza per la Cina» e suggerendo «di posticiparla fino a quando non siano garantite in via ufficiale condizioni di piena sicurezza ovvero di annullare del tutto la mobilità. Chi optasse per quest'ultima scelta, potrà farlo comunicandolo quanto prima. Non incorrerà in alcuna penalizzazione rispetto ai prossimi bandi. Al fine di contribuire alle spese sostenute, Ca' Foscari erogherà comunque l'importo già previsto come rimborso».

L'ateneo veneziano comprende nel suo piano anche gli studenti cinesi attesi in città verso i quali «disincentiva ogni partenza dalla Cina. Qualora già in Italia, gli studenti provenienti dalle aree colpite sono pregati di seguire le indicazioni del ministero della Salute» e quindi farsi visitare negli ospedali in caso di sintomi.

LA STUDENTESSA: «TORNO»

Intanto da Wuhan, la città dove sarebbe nato tutto e per questo finita in quarantena con l'obiettivo di evitare la diffusione del coronavirus, arriva la voce di Petra Vidali, 24 anni, in Cina per frequentare il college della Huazhong University of Science and Technology, nella metropoli di Wuhan, capoluogo della provincia dello Hubei.

Decisa in un primo momento a restare a Wuhan nonostante la disponibilità dei voli di Stato per far rientrare gli italiani, ieri la ventiquattrenne ha dato il proprio via libera a far rientro a Venezia. «Se posso tornare, torno per la mia famiglia - ha detto la studentessa, rassicurando comunque sul proprio stato di buona salute come sta facendo attraverso i social da quando è scoppiata l'epidemia - Nel momento in cui daranno l'ok per tornare qua (a Wuhan, ndr), io ci torno. Questa è casa mia adesso» ha precisato a chi le chiedeva cosa intendesse fare ora che ci sarà la possibilità di imbarcarsi su voli che arriveranno direttamente in Italia dal paese asiatico: il canale più semplice, questo, visto che il piano di farli rientrare via terra era stato considerato inapplicabile. Poi ci sarà un periodo di quarantena nel quale le persone che hanno vissuto in Cina nel periodo nel quale era possibile contrarre il virus verranno monitorate per evitare che possano presentare sintomi del coronavirus.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA