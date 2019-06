Frontiera Nordest, Moraglia: «La risposta non sta nei muri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PATRIARCAVENEZIA «Ritengo illusorio e non confacente con la realtà pensare di risolvere, oggi, la questione epocale dei migranti costruendo barriere fisiche alla nostra frontiera orientale che, pure, certamente va controllata e regolata. La risposta alla tragedia umana di interi popoli non può essere quella dei muri, ma quella della politica». Non lo cita, ma è al vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini che evidentemente si riferisce il patriarca di Venezia, monsignor Francesco Moraglia, prendendo duramente posizione con una...