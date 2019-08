«Fronte repubblicano» E Beppe copre Di Maio: ok al terzo mandato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA «Una boccata d'ossigeno». Luigi Di Maio accoglie il post di Beppe Grillo come una «copertura totale», soprattutto in vista dell'assemblea congiunta dei parlamentari in programma domani. «Beppe è con noi ed è sempre stato con noi», esulta infatti il Capo politico, scrollandosi di dosso le critiche interne che da mesi lo rincorrono. Grillo, con un doppio salto carpiato, nel suo post ermetico (La coerenza dello scarafaggio) apre alla deroga al secondo mandato per tranquillizzare i big (a partire da Di Maio) che sarebbero...