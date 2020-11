LA TRAGEDIA

ROVIGO Steve Luchin aveva solo cinque anni. Era seduto in macchina, sul suo seggiolino. Stava tornando a casa insieme alla mamma. Ma la sua breve vita si è interrotta, poco dopo mezzogiorno di ieri, al chilometro 65 della Regionale 482 Altopolesana, in un tragico incidente. Sono risultati vani i disperati tentativi del personale del 118 di salvare il piccolo, dopo lo scontro frontale fra la Chevrolet Matiz sulla quale erano mamma e figlio e un'Audi A6 che sopraggiungeva in direzione opposta. Nell'impatto anche la donna, Barbara Smith, 46 anni, ha riportato gravi lesioni, venendo intubata e trasportata in codice rosso in ospedale. Ricoverato anche l'uomo che viaggiava sull'Audi, anche se non ferito altrettanto gravemente.

Un bilancio pesantissimo, che scava un solco di dolore a Badia Polesine, paese dove la donna e il compagno Marzio, insieme ai figli vivevano fino a poco tempo fa e dove ancora il piccolo Steve andava alla scuola dell'infanzia. «Quando abbiamo saputo dell'incidente ho sperato fino all'ultimo che non fosse vero racconta commossa la responsabile della scuola Barbara Agostini Steve era un bambino solare e allegro, me lo ricordo di recente con indosso il suo cappello. Lo aspettavamo di ritorno nel pomeriggio e qualche bambino si è chiesto perché non ci fosse». Segnato dal pesantissimo lutto, anche il vicino comune di Giacciano con Baruchella, dove la famiglia si è da poco trasferita. Oltre ai vicini di casa, molti avevano avuto modo di conoscere Barbara e il bambino alla scuola dell'infanzia San Giuseppe, che Steve aveva frequentato per un breve periodo, prima di continuare il suo percorso scolastico a Badia.

Ieri il marito di Barbara l'aspettava a pranzo, quando solitamente tornava dal lavoro con Steve. «Era preoccupato perché era in ritardo - riferisce un vicino - Gli ho detto che vicino al Faro c'era stato un brutto incidente e che si era creata una lunga colonna e forse per questo erano in ritardo. Mai avrei pensato che avesse coinvolto proprio Barbara».

IMPRIGIONATA NELL'AUTO

L'incidente si è consumato poco distante dalla Transpolesana e dal centro commerciale Il Faro. Oltre al personale del 118, sul posto sono subito accorsi carabinieri, polizia stradale e vigili del fuoco. Sono stati proprio questi ultimi, arrivati da Castelmassa, a mettere in sicurezza i mezzi e, utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, ad estrarre la donna ferita dall'abitacolo della Matiz. Nel frattempo, carabinieri e polizia hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi. A coordinare gli accertamenti, anche se al momento non vi sono iscritti nel registro degli indagati, il sostituto procuratore Maria Giulia Rizzo, che ha disposto il sequestro delle due auto e sta valutando se procedere con l'autopsia e se affidare una perizia sulla dinamica dell'incidente e, eventualmente, anche sulla tenuta, del seggiolino.

Francesco Campi

