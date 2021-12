I DATI

ROMA Lavoratori in nero, proprietari di appartamenti e di barche, intestatari di conti correnti all'estero. Ma anche padri di figli inesistenti, o soggetti con familiari a carico che, in realtà, sono residenti all'estero. Quanti sono in Italia i furbetti che sono riusciti a intascare, per mesi, il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto? E, soprattutto, quanto sono costati alle casse dello Stato? Analizzando i dati di Guardia di finanza e Carabinieri, emerge che, solo nel 2021 e arrivando alla fine del mese di ottobre, la cifra sfiora già i 200 milioni, quasi il triplo rispetto al 2020.

Dall'inizio dell'anno fino al 30 ottobre, i Carabinieri hanno identificato 9.247 percettori del Reddito di cittadinanza irregolari: il totale dei soldi sottratti allo Stato arriva a 41.359.042 euro. I controlli della Guardia di finanza, invece, arrivano fino ad agosto e sono stati sufficienti a denunciare circa 16mila persone per indebita percezione di fondi. In questo caso, i finanziamenti ottenuti valgono 77 milioni. Nel 2020 i numeri erano più bassi: i Carabinieri avevano identificato 1.408 furbetti, per un totale di 5.614.247 euro, mentre le Fiamme gialle ne avevano trovati 5.868, con incassi non dovuti pari a 50 milioni. In soli cinque mesi di verifiche a campione, effettuate in cinque regioni - Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata - i militari hanno individuato 4.839 persone che, grazie a false dichiarazioni, percepivano i contributi destinati a soggetti in difficoltà. Da maggio ad agosto 2021, secondo le indagini, sarebbero stati rubati allo Stato quasi 20 milioni di euro.

I Carabinieri hanno calcolato anche l'ammontare del danno alle casse pubbliche dall'istituzione del Reddito di cittadinanza fino alla fine di ottobre: le violazioni valgono 48 milioni. Gli accertamenti a campione hanno riguardato in tutto 87.198 nuclei familiari. Il calcolo del danno, oltretutto, non è preciso: le cifre sono molto più alte. La maggior parte dei controlli, infatti, viene eseguita dalla Guardia di finanza che, da gennaio 2020 ad agosto 2021, ha individuato erogazioni abusive per 127 milioni di euro: le persone denunciate sono state 22mila. Il totale, che non copre nemmeno tutto il 2021, è di 174 milioni. Cifra che non tiene conto dei contributi bloccati prima dell'erogazione. La Finanza, che ha accesso alla banche dati relative alle operazioni sospette sui conti correnti e dell'Agenzia delle entrate, ha fermato - fino all'inizio di settembre - circa 90 milioni di euro pronti a partire: 13 nel 2020 e circa 77 nel 2021. Tra gli irregolari individuati dalle Fiamme gialle ci sono condannati in via definitiva per mafia, persone che si trovano ai domiciliari, pusher, evasori totali, proprietari di ville, imbarcazioni e auto di lusso.

L'INPS

A tutte queste cifre si devono sommare i contributi revocati dopo le verifiche che l'Inps ha fatto in autonomia, riscontrando la presenza di documentazione falsa e posizioni irregolari. Solo nel 2021, da inizio anno a settembre, le revoche per mancanza di requisiti sono state 123.697, mentre le decadenze sono state 589.859. Nel secondo caso, la causa più frequente è legata alla variazione del reddito, che ha superato la soglia prevista. In base ai dati Inps, nel 2020, i nuclei familiari che hanno percepito il reddito o la pensione di cittadinanza - cioè un'integrazione alla pensione minima che viene erogata con le stesse modalità - sono stati 1,6 milioni, per un totale di 3,7 milioni di persone coinvolte. Nei primi nove mesi del 2021, i nuclei beneficiari di almeno una mensilità sono saliti a 1,7 milioni, per un totale di 3,8 milioni di persone coinvolte. L'importo medio erogato dallo Stato varia in base ai componenti del nucleo familiare: si va da un minimo di 446 euro, per le persone sole, ad un massimo di 702 euro per le famiglie con cinque componenti. La regione con il maggior numero di richieste è la Campania: raggiunge il 21 per cento delle prestazioni erogate. Qui i carabinieri hanno individuato, in soli cinque mesi di controlli, 2.806 posizioni irregolari.

Michela Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA