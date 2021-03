L'INDAGINE

PADOVA Utilizzavano sofisticati sistemi di schermatura societaria per far sì che il marchio O bag risultasse riconducibile a un'impresa britannica con sede alle Cayman. In questo modo l'azienda padovana, con sede a Campodarsego, nota a livello internazionale per le borse componibili in plastica e a volte pelliccia, avrebbe pagato, in modo illecito, meno tasse in Itala, dove l'imposta - all'epoca - era del 27,5%. Per questo la Guardia di Finanza di Padova, coordinata dalla locale Procura, ha dato esecuzione, nelle province di Belluno, Padova e Venezia, a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni per 4 milioni di euro, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, a conclusione di un'articolata attività investigativa del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. L'inchiesta vede il coinvolgimento di cinque indagati, soci, ex soci e amministratori pro-tempore della O bag accusati di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Si tratta di Michele Zanella 50 anni, fondatore dell'azienda; Simone Dalla Libera, 50 anni, suo ex braccio destro; Arnaldo Quaglia, 58 anni, dirigente dell'azienda; e Antonio Errico e il fratello Alessandro Errico, che si faceva chiamare Ian Quinlan, 69 e 59 anni, brindisini che facevano da riferimento per l'azienda nel Regno Unito.

LA SOCIETÀ

La società è finita nel mirino dei militari delle Fiamme Gialle di Padova a seguito di una contesa sorta tra i due ex soci Michele Zanella e Simone Dalla Libera. Nel dirimere questo lodo arbitrale, emesso nel 2016, che ha sancito il definitivo passaggio del capitale sociale di Full Spot a Michele Zanella, i finanzieri hanno rilevato irregolarità fiscali, dando così il via a un'indagine che, secondo gli investigatori, ha fatto emergere alcuni sofisticati sistemi di schermatura societaria per far figurare la riconducibilità del noto marchio a un'impresa con sede in un paradiso fiscale come quello delle isole Cayman, e per ottenere indebiti risparmi d'imposta in Italia.

LO STRATAGEMMA

La disamina della copiosa documentazione acquisita nel corso di una verifica fiscale e le notizie apprese dalla Guardia di Finanza mediante i canali di cooperazione con le autorità fiscali estere hanno permesso di accertare che il brand era stato artificiosamente intestato ad un soggetto britannico, previo mandato fiduciario a questi conferito da una società delle Cayman, che però era comunque riconducibile a persone fisiche di riferimento dell'azienda italiana. In parole più semplici, passavano il capitale a un'azienda estera, sempre riconducibile a loro, per pagare meno tasse.

Ipotesi che sarebbe stata confermata dagli approfondimenti svolti dai finanzieri che hanno consentito di stabilire che il marchio era stato concepito e valorizzato sin dall'origine dall'impresa padovana.

L'espediente, ideato con la collaborazione dal commercialista Errigo, inglese di origine brindisina, ha permesso alla società di dedurre, nelle annualità d'imposta dal 2012 al 2016, costi per royalties non dovute per un importo pari a 16,6 milioni di euro circa, con un'evasione complessivamente quantificata, ai fini delle imposte dirette, in oltre 4 milioni di euro.

Marina Lucchin

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA