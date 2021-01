L'INCHIESTA

VENEZIA Nove anni di fatture per operazioni inesistenti, società che nascevano e poi sparivano nel nulla poco tempo dopo. Nove anni di Inps, Iva e istituti di credito frodati per intascarsi quanto andava invece versato nelle casse dello Stato e per ottenere una situazione di vantaggio sul mercato, abbattendo il costo della manodopera.

Tutto questo è il nucleo della frode da 25 milioni di euro scoperta dalla guardia di finanza e dalla procura di Venezia che ieri mattina ha dato vita a un turbinio di perquisizioni in tutto il Veneto, nelle province di Venezia, Treviso, Padova (l'indagato è Ennio Fanton) e Vicenza ma che attraverso Milano, Bergamo, Brescia, Trento, Udine, Roma e Latina si è estesa fino in Puglia, nella zona di Gallipoli. Perché tutti i protagonisti e le società coinvolte erano legate da un unico filo. Nell'ordinanza con la quale dispone sequestri per 16 milioni di euro tra conti correnti, ville e terreni, il giudice per le indagini preliminari di Venezia, Luca Marini, lo dice senza mezzi termini: «Nessuna delle aziende coinvolte ha in realtà una propria individualità, essendo solo una pedina di un'attività corale». Bancarotta e reati tributari le accuse contestate - a vario titolo - ai 46 indagati iscritti dal sostituto procuratore Elisabetta Spigarelli.

IL RAGGIRO

Tra questi ci sono i fratelli Michele e Stefano Mazzon, vertici della M.L. International, ditta di San Donà di Piave (fallita nel 2019) ed esperta nel campo dell'allestimento per interni di uffici: per l'accusa era proprio Michele Mazzon a tirare le fila del raggiro, attraverso la M.L. International.

Ma dalle carte dell'inchiesta emerge anche la figura di sette professionisti che - oltre a dare appoggio per la creazione delle fatture false - avevano partecipato alla spartizione dei guadagni, figli dei raggiri allo Stato. Quattro di loro sono trevigiani e la figura di maggior spicco è il commercialista Nicolò Corso di Conegliano, più volte finito al centro di indagini giudiziarie e in questo fascicolo ritenuto tra i «promotori e organizzatori dell'associazione, che hanno contribuito a potenziare la pericolosità e l'efficacia del gruppo, provocando l'ingresso di terzi nonché coordinando l'attività dei soci al fine di assicurare l'efficienza e lo sviluppo dell'associazione». Anche a Corso, scrive ancora il gip, «è stata affidata la contabilità delle società strumentali alla frode nonché la gestione inerente al personale in carico» assumendo «il ruolo di consulente fiscale».

LA VERIFICA

L'inchiesta era nata da una verifica dell'Inps che nel 2018 aveva bussato alla M.L. International e ad un ufficio a Padova per accertare alcune mancanze dal punto di vista contributivo. Scrive il pm nella sua richiesta: «Il procedimento ha ad oggetto un complesso sistema di frode contributiva e fiscale» da parte di «un sodalizio criminale attivo nel settore edile del Sandonatese che delinque da almeno un decennio. Il piano criminale prevede la costituzione e il mantenimento di un sistema di scatole vuote in grado di assorbire, seppur non onorandolo, il carico fiscale e contributivo complessivamente creato». Dell'«associazione» facevano parte «numerose società che si possono distinguere in cartiere e beneficiarie. Le prime sono deputate all'emissione di fatture false nei confronti delle seconde che, attraverso la loro annotazione contabile, hanno conseguito un fittizio credito Iva». Mentre «le società beneficiarie hanno ottenuto un ulteriore vantaggio economico dato dalla formale esternalizzazione della manodopera in capo alle cartiere, traslando così su di esse i relativi obblighi». In pratica la cartiera avrebbe dovuto pagare Iva, contributi, tasse, spese di gestione mentre l'impresa beneficiaria, quella reale, si limitava a far lavorare le ditte con contratti di subappalto; poi la cartiera non versava, falliva e spariva senza che si potesse risalire al titolare. E i soldi pagati, tornavano ai beneficiari.

Nicola Munaro

