FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE «L'emergenza non è finita, il nemico è ancora tra noi. Da domani la Regione riapre quasi tutte le attività economiche, ma ai cittadini chiedo il rispetto delle norme e un grande senso di responsabilità. Contiamo di non dover tornare indietro, ma se gli accessi negli ospedali dovessero crescere siamo pronti a delle chiusure mirate, che potranno riguardare anche singoli comuni». Sono le parole con le quali il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga (nella foto, ndr) ha annunciato la riapertura, da domani, della maggior parte delle attività ancora ferme: bar e ristoranti, negozi e mercati (anche di domenica), piscine e stabilimenti balneari, palestre e terme, servizi alla persona, uffici pubblici, agenzie immobiliari e commerciali, hotel, manutenzione del verde e scuole guida. Le norme sono le stesse che si applicheranno in Veneto: varrà la regola del metro di distanza tra le persone, anche nei bar e nei ristoranti. Nei negozi salta il contingentamento degli ingressi, mentre in spiaggia ogni ombrellone godrà di uno spazio di 10 metri quadri, mentre nei tratti di costa liberi varrà solo il distanziamento di un metro tra le persone.

Fedriga però ieri ha trovato spazio anche per alzare la voce sul tema dei migranti (190 gli arrivi dalla rotta balcanica negli ultimi tre giorni): «Ho chiesto al governo di rispedirli in Slovenia e di non farli più entrare. La Regione non può più controllare anche loro».

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA