LA STRETTA

TRIESTE A completare la grande fascia rossa che da Ovest a Est (tranne la Valle d'Aosta) copre il Nord Italia, c'è per la prima volta il Friuli Venezia Giulia. La previsione, diventata ovvia già da giorni, si è trasformata in ufficialità ieri. La regione chiude da lunedì e per almeno due settimane. Oggi il ministro Speranza firmerà l'ordinanza. Ma il periodo di lockdown potrebbe essere esteso anche alla settimana che porterà alla Pasqua, quindi al 4 aprile, quando tutta l'Italia si colorerà di rosso. È proprio all'inizio del prossimo mese, infatti, che in regione è previsto il picco della terza ondata.

IL MESSAGGIO

«Di fronte ai dati - ha detto ieri il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga - non si può dire nulla: la zona rossa è un provvedimento giusto, nonché atteso. Ai cittadini ripeto quello che ho detto pochi giorni fa: questo dev'essere l'ultimo sforzo, restiamo uniti in un momento difficile, con all'orizzonte la speranza dei vaccini». Anche ieri intanto è stata sfiorata quota mille contagi, con 971 casi e 14 morti. A trascinare in rosso il Fvg è stato l'indice Rt, schizzato a quota 1,39.

LE REAZIONI

«Ci si aspettava qualche piccola luce in fondo al tunnel e invece siamo ritornati a un anno fa». Giovanni Da Pozzo, vicepresidente nazionale e presidente regionale di Confcommercio del Fvg, commenta con grande preoccupazione il ritorno della regione in uno scenario da lockdown, con la chiusura pure dei negozi dopo quella di bar e ristoranti. «La rapida circolazione del virus e il conseguente aggravarsi della situazione sanitaria ci costringono purtroppo a rivivere il film già visto, con gran parte delle attività del commercio chiamata a sopportare chiusure e limitazioni. Un quadro a tinte fosche che può essere almeno parzialmente migliorato solo dai ristori sul fronte economico e dai vaccini su quello della salute». Sui ristori il presidente di Confcommercio Fvg auspica «che non si prosegua con le promesse mancate del passato e che finalmente possano arrivare aiuti concreti per migliaia di imprese che rischiano di non poter reggere il continuo stillicidio di aperture e chiusure». Quanto ai vaccini, «sono una strada obbligata. Purtroppo, registriamo ritardi molto gravi a livello Ue e del nostro Paese».

«L'intensificazione della campagna vaccinale è la via maestra per sperare di uscire da un incubo che speravamo di esserci lasciati alle spalle sottolinea in una nota la Confartigianato -, ma l'altra leva che non deve mancare adesso è un robusto intervento dello Stato. Viceversa, ci ritroveremo a ripartire con il deserto e con imprenditori sfibrati non solo economicamente».

I DIVIETI

Da lunedì in Friuli Venezia Giulia scuole chiuse, dai nidi alle università. Stop ai negozi non essenziali. Spostamenti consentiti solamente per lavoro, necessità e salute. Vietate le visite a parenti e amici, consentita l'attività motoria solo nelle vicinanze dell'abitazione.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA