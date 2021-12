L'INCURSIONE

TRIESTE Dai leoni da tastiera a qualcosa di più. Si pensava non potesse succedere, invece la minaccia ha raggiunto un livello superiore: quello della realtà, fuori dalla bolla dei social. Un uomo nei giorni scorsi è riuscito entrare negli uffici della Direzione salute della Regione Fvg, a Trieste. Aveva in mano una bottiglia spaccata a metà, cercava il vicepresidente regionale e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi. Voleva minacciarlo. Chissà, magari colpirlo. Non era armato solo di quello. Nel suo arsenale c'erano i grandi classici della litania no-vax. Urla contro i vaccini, profezie su improbabili complotti. Ma resta il fatto: un'irruzione bella e buona in uno dei luoghi in cui si governa (o si prova a farlo, mettiamola così), l'emergenza.

I FATTI

La città è la stessa diventata senza volerlo capitale del movimento no-vax. Riccardi quel giorno non c'era. La sua vita in prima linea si divide tra Trieste e Palmanova (Ud), dove dalle scrivanie della Protezione civile si coordinano gli interventi pratici. Ma quell'uomo cercava lui, con in mano una bottiglia rotta. Non un ramoscello d'ulivo. Non l'ha trovato, ed è stato fermato non senza una buona dose di fatica da altri dipendenti della Direzione salute. Poi è arrivata la polizia, che ha preso in carico il caso con tutte le conseguenze legali che si possono immaginare. Uno squilibrato? Può essere. Un episodio isolato? Fortunatamente per ora è così, ma nulla può escludere che sia così anche domani, dopodomani, tra un mese. D'altronde non è impossibile immaginare che qualcuno, dopo il centesimo messaggio d'odio affidato al tastierino del suo telefono possa passare ai fatti, soprattutto con poco da perdere alle spalle.

LA REAZIONE

«Non è bello vivere sottoposto al controllo delle forze dell'ordine come capita a tutti noi - ha replicato Riccardi -, ma si tratta di vivere il tempo che ci è dato con tutte le sue difficoltà». Una citazione, quest'ultima, che porta ad Aldo Moro, ad altri anni, altri problemi. Ma stessa difesa, quella dello Stato di fronte alla violenza.

IL QUADRO

Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è sotto scorta. Vive, con la sua famiglia, costretto a una sorveglianza continua. La colpa? Essere a favore dei vaccini. Il vicepresidente, suo braccio destro e volto numero uno nella lotta alla pandemia, finisce nel mirino di un no-vax che pensa di rincorrerlo con una bottiglia rotta. Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza è vittima di minacce per aver parlato chiaramente a favore della sua città, della ripresa dell'economia e del tessuto sociale come viatico più importante rispetto alle ragioni della protesta.

Il clima è quello che è, l'esagitato che ha tentato di raggiungere un assente Riccardi è stato fermato. Ma la chiave interpretativa del momento resta difficile da individuare. La minoranza non è più in piazza, non come prima. Ma alcuni suoi componenti sono su piazza, pericolosamente.

Marco Agrusti

