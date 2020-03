LA SITUAZIONE

TRIESTE Da otto, sono diventati tredici. Ieri è salito di cinque unità il bilancio del contagio da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia: a risultare positivi al tampone sono stati cinque cittadini udinesi (due residenti in città, gli altri tre nell'hinterland) che hanno manifestato sintomi lievi e che risultano direttamente collegati ai primi casi riscontrati nella stessa provincia. Anche loro hanno partecipato a Udine al convegno del 20 e 21 febbraio organizzato dall'Associazione italiana di ingegneria agraria o sono entrati in contatto con persone che erano presenti nella sede dell'evento, cioè palazzo Toppo-Wassermann. Tra i cittadini risultati positivi c'è anche un assessore comunale di Remanzacco, paese dell'hinterland udinese. Avrebbe contratto il virus dalla moglie, che aveva partecipato al convegno del 20 e 21 febbraio e che avrebbe infettato anche un altro parente. Tutte e tredici le persone positive in regione (otto a Udine, tre a Trieste e due a Gorizia) manifestano sintomi lievi. Sono state prese in carico dal sistema sanitario regionale ma non si trovano ricoverate in ospedale. «Sono in isolamento nelle loro abitazioni - ha spiegato il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi - e hanno il divieto di uscire e di avere contatti con altre persone». Si attende inoltre l'esito di altri 17 tamponi effettuati per verificare le condizioni di cittadini con sintomi giudicati sospetti. Registrata anche la positività di un cittadino ceco rientrato a Praga dopo il convegno di Udine. In totale in Friuli Venezia Giulia sono stati effettuati 269 tamponi e 145 persone sono in isolamento domiciliare. Quattro di queste ultime hanno terminato ieri il periodo di quarantena di 14 giorni senza contrarre il virus.

IL CASO

A causa della positività al Coronavirus di uno degli assessori in carica, ieri nel municipio di Remanzacco si è vissuta una situazione surreale. Quando si è diffusa la notizia, sono stati chiusi al pubblico gli uffici comunali e l'intera giunta è rimasta prigioniera dell'edificio per alcune ore. «Abbiamo atteso a lungo le indicazioni del servizio sanitario - ha spiegato il sindaco Daniela Briz - e alla fine di un lungo pomeriggio siamo stati messi in quarantena per 10 giorni, in quanto il nostro ultimo contatto con l'assessore contagiato risale a giovedì scorso». L'isolamento domiciliare riguarderà tutta la giunta (sette persone, compreso il sindaco e l'assessore positivo al test), i consiglieri di maggioranza, il segretario comunale e quattro dipendenti. I tamponi saranno effettuati solamente nel caso dovessero insorgere dei sintomi sospetti. «Continueremo a lavorare - ha spiegato il sindaco -: lo faremo su Whatsapp, sui social network, informeremo i nostri cittadini dalla quarantena. Da domani (oggi, ndr) riapriremo il municipio per garantire i servizi essenziali».

LA RIPARTENZA

Da ieri il Friuli Venezia Giulia è libero dai divieti riguardanti le attività culturali, sportive e religiose. Via libera alle messe, ma senza il segno della pace; si riaprono teatri, musei e cinema. Rimangono chiuse solamente le università e tutte le scuole. E la maggior parte degli istituti già ieri ha avviato l'iter per spedire a casa degli studenti i primi compiti da rispedire via internet ai rispettivi professori.

E oggi alle 21 alla Dacia Arena di Udine si giocherà la partita di calcio di Serie B tra Pordenone e Juve Stabia. Porte aperte al pubblico, ma trasferta vietata ai residenti in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e nelle province di Pesaro Urbino e Savona. Lo ha voluto precisare anche il presidente del Coni regionale Giorgio Brandolin: «attività sportive, eventi, allenamenti, manifestazioni, convegni» si possono liberamente effettuare.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA