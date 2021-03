LA STRETTA

TRIESTE Il verdetto non sarà una sorpresa. Che il Friuli Venezia Giulia fosse già virtualmente in zona rossa, lo si sapeva ormai da giorni. Lo aveva anticipato il presidente Fedriga, parlando già domenica di un «aumento dei contagi compatibile con il massimo delle restrizioni». Il dato secco che porterà la regione al lockdown duro da lunedì, quello sì ha provocato un terremoto tra i membri della task force: il nuovo Rt del Friuli Venezia Giulia, infatti, è schizzato a 1,39. L'intervallo inferiore del valore è 1,33, quello superiore 1,47. Si tratta di dati in linea con quelli del Piemonte e della Lombardia, cioè tra i più alti di tutta Italia. Anche senza l'introduzione del criterio dei 250 casi in sette giorni su 100mila abitanti, la regione finirà in rosso lo stesso. E lo farà per la prima volta da quando è stato introdotto il sistema dei colori. Le uniche due chiusure generalizzate, infatti, in Fvg sono state quelle della primavera 2020 e delle ultime vacanze di Natale. Ma si trattava di misure nazionali e non di declassamenti regionali.

I NUMERI

La decisione ufficiale arriverà oggi, quando il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà l'ordinanza che sancirà la retrocessione del Friuli Venezia Giulia a partire da lunedì. A trascinare la regione verso il rosso non c'è solo un Rt che si è impennato. Tutti i valori sono sballati. I posti letto in Terapia intensiva sono occupati al 33 per cento, quelli in Medicina al 37 per cento. I contagi aumentano del 38 per cento nell'ultima settimana, mentre i focolai crescono del 50 per cento. L'incidenza grezza (calcolata sui contagi comunicati dalla Protezione civile) è di 324 casi ogni 100mila abitanti. Un dato che schizza oltre quota 400 nella provincia di Udine. Il ceppo inglese è ormai prevalente, con una penetrazione pari al 63 per cento dei tamponi analizzati. E ieri si è arrivati a sfiorare i mille casi giornalieri, con 991 positivi e 16 morti. Anche l'Ecdc, il Centro europeo per il controllo delle malattie, ha certificato il peggioramento: il Fvg è di nuovo colorato di rosso scuro.

LE PROSPETTIVE

Il picco della terza ondata, in regione è previsto per la prima settimana di aprile, indipendentemente dalle misure restrittive. La squadra guidata dall'epidemiologo Fabio Barbone teme giornate da più di 1.500 casi. Una quota mai raggiunta. Il messaggio inviato alla popolazione è quello del marzo 2020: «Rimanete a casa». Fedriga, invece, sprona i cittadini e ripete: «È l'ultimo sforzo, non perdiamoci adesso».

I DIVIETI

Da lunedì chiuderanno anche asili e scuole elementari. Serrande abbassate per i negozi (tranne farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole), spostamenti vietati se non per ragioni di necessità, salute o lavoro. Misure in vigore per almeno due settimane.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

