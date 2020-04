LO STUDIO

VENEZIA Pordenone e Udine flessibili e pronte a ripartire, Veneto più indietro sulla Fase 2 e gli industriali lanciano l'allarme: «Riaprire in sicurezza subito, o l'industria e i suoi distretti moriranno con gravi ripercussioni sulla tenuta sociale».

La società di consulenza globale Ernst & Young ha elaborato uno studio che, incrociando gli indicatori di resilienza dello Smart City Index (fattori sanitari, economici e sociali) con i dati del contagio da Covid-19, analizza i capoluoghi italiani siano pronti ad affrontare la Fase 2 post emergenza. Secondo EY, più del 20% non sarà in condizione di ripartire immediatamente ma farà molta fatica perché non ha le infrastrutture e le tecnologie adatte ad affrontare la complessità della ripartenza. Nel Nordest via libera (zona verde) a Pordenone e Udine, che incrociando i dati dei contagi con la dotazione infrastrutturale digitale e di mobilità (fattori decisivo per arrivare in fabbrica senza rischi per la salute e controllare al meglio i contagi sul terrritorio), dovrebbero essere in testa al gruppo delle zone che tornano a una vita sociale ed economica (quasi) normale.

Ripartenza lenta (basso contagio/scarsa resilienza): sono città dove il riavvio potrebbe avvenire assai presto, dato il basso livello di contagio, ma più lentamente, perché le loro infrastrutture di mobilità e comunicazione non sono di livello elevato e hanno grandi prestazioni. In questa classificazione Rovigo ma anche Prato, Roma, Napoli. Ripartenza frenata (alto contagio/buona resilienza): città tradizionalmente smart che, pur avendo sistemi di mobilità, reti di telecomunicazione e sensori molto avanzate, sono frenate nella ripartenza da essere zone di forte epidemia (con elevati livelli di ospedalizzazione ma carenza di medici di base sul territorio). In questa classifica Venezia, Padova, Trento, Vicenza, Treviso, Verona, Trieste.

Ripartenza critica (alto contagio/scarsa resilienza): città dove il riavvio appare più a rischio perché accanto a situazioni di contagio molto elevate hanno livelli di efficienza-flessibilità molto bassi (reti di trasporto pubblico poco capillari e scarsa presenza del car sharing, limitate coperture tlc, pochi sensori e mancanza di piattaforme e centrali di controllo dove raccogliere i dati). Nel Nordest sono Bolzano e Belluno.

IL 20% DELLE CITTÁ A RISCHIO

«Chi è in una situazione critica di contagio farà molto più fatica a muoversi verso una nuova normalità che sarà comunque molto diversa da quella precedente - dice Marco Mena di Ernst & Young, responsabile dello Smart City Index -. Noi stimiamo che più del 20% dei capoluoghi italiani non sarà in condizione di cogliere immediatamente questa opportunità». «Le città dovranno definire piani della ripartenza, che avranno ovviamente una declinazione locale molto spinta - commenta Andrea D'Acunto, altro esperto di EY - e dovranno lavorare imprescindibilmente su altri fattori, come la comunicazione per influenzare i comportamenti dei cittadini, la rifocalizzazione dei fondi nazionali ed europei su investimenti in infrastrutture e servizi, snellimento delle decisioni per favorire la collaborazione con i privati per sviluppare sanità e mobilità».

Non c'è tempo, bisogna reagire. Secondo le associazioni territoriali di Confindustria venete lo shock del coronavirus porterà nel primo semestre a una perdita del Pil di 4 miliardi per ogni settimana di chiusura in regione, quasi 2,5 miliardi nei soli territori di Padova e Treviso, Belluno, Venezia e Rovigo. Non solo è messa a dura prova la sopravvivenza stessa di intere filiere produttive, ma anche la tenuta di 14 distretti strategici per l'economia del Veneto e del Paese. «La crisi economica indotta dal Covid-19 mette a rischio la tenuta economica e sociale anche in Veneto. Bisogna agire subito, senza tentennamenti, superando gli anacronismi dei codici Ateco per difendere lavoratori, imprese, famiglie. E assumersi la responsabilità di una scelta che è politica, senza lo scudo dei comitati di esperti dietro cui nascondersi per rinviare decisioni», sottolineano gli industriali: «Il tempo è nostro nemico. Continuare a non produrre, mentre gli altri Paesi lo fanno, significa perdere ordini, clienti, posti di lavoro in modo irreversibile. Chiediamo al premier Conte che tutte le imprese capaci di garantire le imprescindibili precondizioni di sicurezza possano riaprire già dalla prossima settimana».

