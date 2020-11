LA PRESA DI POSIZIONE

TRIESTE Anche se nei corridoi della Regione la voce si era diffusa con una certa insistenza, alla fine il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, ha scelto di non forzare la mano. L'ordinanza del ministro Roberto Speranza che da oggi trasforma il Fvg in una zona arancione non sarà impugnata. La strada scelta da Fedriga è un'altra: «Chiederò la convocazione urgente della Conferenza Stato-Regioni - ha spiegato ieri - per discutere con il governo dei parametri che vengono utilizzati per l'assegnazione del colore ai singoli territori». La riunione potrebbe essere convocata già domani. L'asse creato da Fedriga nelle ultime ore prevede il coinvolgimento del presidente della Liguria, Giovanni Toti, un altro scontento dopo il declassamento della sua Regione. La seconda novità riguarda la retromarcia sull'ordinanza regionale entrata in vigore solo ieri. «Sarà ritirata, da domani (oggi, ndr) perderà efficacia», ha annunciato Fedriga. Quindi i negozi al dettaglio di domenica potranno rimanere aperti.

LA PROTESTA

Quella di Fedriga è stata una giornata fatta di numeri, fogli, grafici. In mattinata ha convocato il responsabile della task force anti-Covid del Fvg, il professor Fabio Barbone. Sulla scrivania del presidente della Regione è atterrata un'analisi: «Stiamo migliorando negli indicatori che si possono migliorare. La scorsa settimana ci davano a rischio in undici parametri, ne abbiamo migliorati cinque. Stiamo vedendo tutti i dati dei centri studi, che ci confermano che siamo tra le Regioni più virtuose quanto a contagi e ospedalizzazioni. Il nostro Rt è sceso a 1,34. La nostra incidenza del contagio è più bassa di alcune zone gialle», attacca. «Chiederò la convocazione della Conferenza Stato-Regioni per discutere proprio dei parametri utilizzati: noi siamo in zona arancione perché abbiamo una percentuale di contagiati elevati sul numero di tamponi, ma il discorso è semplice. Se un giorno si fanno mille tamponi e si trovano 100 positivi e la settimana dopo sulla stessa base se ne rintracciano 119, allora c'è una percentuale di aumento. Ma se sugli stessi mille tamponi trovo prima 10 e poi 13 positivi, allora l'incremento è in percentuale maggiore. Il secondo criterio che ci penalizza è quello del tracciamento, che però abbiamo già migliorato. In questo caso la rilevazione del governo avviene su base mensile: hanno confrontato i dati attuali con quelli di inizio ottobre, quando era il mondo ad essere diverso». L'obiettivo di Fedriga è quello di convincere le altre Regioni a creare un fronte comune, «per togliere il pilota automatico che guida le scelte del governo e favorire invece un confronto tra esperti nazionali e locali su ogni singola situazione. Se vogliamo che la lotta alla pandemia abbia successo, bisogna essere chiari con i cittadini e remare nella stessa direzione. Io questa chiarezza non la trovo, così la battaglia si perde».

L'ORDINANZA

Ieri era entrata in vigore anche l'ordinanza regionale firmata giovedì in accordo con Veneto ed Emilia Romagna. Ma già da oggi non sarà più valida.

«È diventata inutile - ha spiegato Fedriga - e per questo ho deciso di ritirarla. Mi sembra anche offensivo verso i cittadini di questa regione. L'avevamo firmata su indicazione del ministro Speranza, che successivamente ci ha inseriti nella zona arancione». Il ritiro dell'ordinanza regionale mostrerà i suoi effetti già da oggi. L'inserimento del Fvg in zona arancione, infatti, consente l'apertura domenicale dei negozi al dettaglio, che invece secondo l'ordinanza locale dovevano rimanere chiusi. Perde efficacia anche il divieto di passeggiare o fare attività motoria in zone potenzialmente affollate, come le aree turistiche o i centri storici delle maggiori città. Il posizionamento nella zona arancione obbliga invece a chiudere i centri commerciali, sia nei giorni festivi che nei pre-festivi.

«Stiamo potenziando tutti gli ospedali - ha concluso il suo intervento Fedriga -, ma il punto è un altro: o c'è correttezza oppure chi vuole utilizzare parametri a giorni alterni o delegare a un algoritmo le scelte che influiscono sulla vita della gente, si prenda la responsabilità di quello che sta facendo».

Marco Agrusti

