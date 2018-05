Friuli, la giunta leghista esce dalla rete gay e lesbiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICATRIESTE Non solo azioni contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, ma un piano di intervento anche per nuove e diverse istanze sociali, per rimuovere ostacoli che limitino la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. È questo, in estrema sintesi, il motivo di fondo che ieri ha spinto la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, guidata dal leghista Massimiliano Fedriga, a decidere di uscire, nella sua seconda seduta dopo le elezioni, da Ready, la rete nazionale delle Pubbliche amministrazioni anti...