LA CHIUSURA

PORDENONE Venticinque giorni di chiusura da ieri e quindi per l'intero periodo delle feste natalizie: il questore Marco Odorisio ha fatto abbassare le serrande del bar Posta in piazza XX Settembre dopo aver scoperto che un sedicenne, ricoverato in coma etilico al Santa Maria degli Angeli, aveva abbondantemente bevuto bevande alcoliche con altri quattro coetani, tutti seduti attorno a uno stesso tavolo nel centralissimo esercizio pubblico. Una bevuta in compagnia per festeggiare il passaggio del Friuli Venezia Giulia da zona arancione a zona gialla.

L'EPISODIO

La sospensione dell'attività del Posta per 25 giorni è stata dunque decisa a seguito del grave episodio verificatosi nel tardo pomeriggio di domenica 6 dicembre, si legge nel comunicato della Questura. In effetti quanto accaduto poteva avere un finale ben più grave. Intorno alle 19 della stessa domenica in via Mazzini, la strada che conduce alla stazione ferroviaria, un ragazzo di 16 anni ha perso i sensi ed è caduto a terra; l'amico che si trovava con lui ha chiesto aiuto ai passanti. Il caso ha voluto che proprio in quel momento transitasse una dottoressa insieme alla mamma che ha risposto alle invocazioni del ragazzino soccorrendo l'amico steso a terra. Il medico ha subito capito che lo svenimento era stato causato da un coma etilico. Sul posto è arrivata un'autoambulanza il cui personale ha prestato le prime cure al minorenne e lo ha immediatamente trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino. I medici, dopo alcuni accertamenti, hanno riscontrato una esotossicosi acuta da assunzione di superalcolici e hanno trattenuto il ragazzino in osservazione fino al giorno successivo.

LE INDAGINI

Cosa era accaduto? Quando e dove il sedicenne aveva bevuto così tanto alcol da finire in coma? E proprio per rispondere a queste domande, gli agenti dell'ufficio Polizia amministrativa di sicurezza della Questura si sono mossi e hanno scoperto che nell'episodio erano coinvolti 5 ragazzini, tutti sedicenni. Cinque minorenni che avevano deciso di festeggiare il ritorno in zona gialla a suon di bevande alcoliche. Bottiglia di gin da un litro compresa. Avevano aspettato qualche minuto all'esterno del bar Posta prima di accodarsi attorno allo stesso tavolo in violazione alle disposizioni ani Covid. Al Posta ci sono rimasti per un paio d'ore, prima scolandosi un primo giro di alcolici poi il gin, l'intera bottiglia da un litro (40 gradi). Alla fine si sono salutati e due di loro si sono diretti verso la stazione ferroviaria per tornare a casa. Ed è proprio in via Mazzini che il sedicenne è svenuto, cadendo a terra, in coma etilico.

ALTRE SEGNALAZIONI

Ulteriori accertamenti hanno permesso di verificare che già dalla scorsa primavera e pure in estate gli stessi ragazzini frequentavano il bar Posta con altri coetanei, ordinando alcolici e superalcolici. Nessuno ha mai chiesto loro quanti anni avessero, nemmeno un documento per appurare la loro età, ma ogni loro ordine è stato esaudito e sono sempre stati serviti al tavolo. Dato il quadro, il questore ha deciso di far sospendere l'attività del locale pubblico per 25 giorni. Una chiusura molto pesante, visto il periodo.

