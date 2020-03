IL CASO

TRIESTE Ieri a Trieste il consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia affrontava l'emergenza Coronavirus, e in serata si è trovato a dover fare i conti con un caso di contagio interno all'aula che ora rischia di bloccare l'organo legislativo. Il consigliere del gruppo del Pd (ma eletto con il partito di minoranza slovena Slovenska Skupnost) Igor Gabrovec è risultato positivo al tampone, effettuato dopo essere stato in aula: ha contratto il virus molto probabilmente a Treviso, lo riferiscono le fonti accreditate vicine alla presidenza della Regione. Le sue condizioni non sono serie e non è stato ricoverato. Per altri quattro consiglieri rischia di scattare l'isolamento precauzionale: si tratta di Massimo Morettuzzo (Patto per l'Autonomia, il compagno di banco di Gabrovec in aula a Trieste), Sergio Bolzonello (Pd, ex vicepresidente della Regione) e dei leghisti Antonio Lippolis e Stefano Mazzolini. «Si tratta di una quarantena preventiva che interessa chi si trovava più vicino al collega che è risultato positivo al test», ha confermato il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi. Gabrovec, 48 anni, è residente a Duino Aurisina, in provincia di Trieste.

STOP AL CONSIGLIO

La notizia è arrivata ai consiglieri regionali e alla giunta poco dopo le 20 di ieri: le sedute previste per oggi e domani sono state rinviate a data da destinarsi. Il Consiglio del Friuli Venezia Giulia in questo momento è chiuso per virus. Si procederà a un'immediata sanificazione dell'aula di Trieste e dei locali adiacenti. Sarà cura del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria di Trieste contattare le persone che dovranno essere sottoposte alle verifiche sanitarie. La misura dell'isolamento precauzionale potrebbe interessare altri consiglieri rispetto ai quattro già colpiti dalla misura. La seduta è andata avanti per tutto il giorno - c'è stata anche una sospensione - e tra colleghi ci sono stati discussioni e contatti. Gabrovec è quindi il contagiato numero 14 del Friuli Venezia Giulia. Sicuramente quello che ha fatto più rumore, anche per le conseguenze sulla vita politica del consiglio regionale.

IN SEMINARIO

Intanto Udine registra il primo paziente contagiato dal Coronavirus e ricoverato in ospedale. Si tratta di un sacerdote, che insegna al seminario interdiocesano di Pagnacco e che è stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive del Santa Maria della Misericordia, non in gravi condizioni. Salgono quindi a 14 i contagiati in regione, mentre il seminario di Castellerio è stato chiuso e le 35 persone che vivono nella struttura e che sono venute a contatto con il sacerdote sono state messe in quarantena. Il religioso negli scorsi giorni ha partecipato a un convegno a Milano e si trovava già in isolamento, assieme a due perpetue, nello stesso seminario udinese. Nelle ultime ore, però, ha manifestato i sintomi riconducibili al Coronavirus, come tosse e l'innalzamento della temperatura. In Friuli Venezia Giulia, quindi, c'è una situazione che si può dividere in tre: i casi sviluppatisi a partire dal Ca' Foncello di Treviso, il piccolo focolaio di Udine, esclusivamente legato al famoso convegno del 20 e 21 febbraio che si è tenuto a palazzo Toppo, nel capoluogo friulano, e la correlazione dell'ultimo caso - quello legato alla positività del sacerdote del seminario di Udine - con un convegno di Milano.

