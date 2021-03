L'EMERGENZA

TRIESTE È l'ultima carta da spendere. Se non dovesse funzionare, resterebbe solo la zona rossa, la chiusura totale un anno dopo il lockdown, quello vero. Mezzo Friuli Venezia Giulia dalla mezzanotte tra venerdì e sabato sarà costretto a richiudere, assediato dal virus. Cambierà il colore delle province di Udine e Gorizia, che diventeranno arancioni. Da lunedì, invece, chiuderanno le scuole medie e superiori in tutta la regione, indipendentemente dal colore dei singoli territori. Niente stretta totale nei week-end, che resteranno diversificati a seconda del livello di rischio province. È la sintesi estrema dell'ordinanza annunciata e firmata dal presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga.

IL MESSAGGIO

L'ultima carta da spendere, ma anche il sacrificio conclusivo dopo dodici mesi di pandemia. È stata questa la leva usata da Fedriga per parlare in faccia ai cittadini della regione e convincerli a collaborare ancora una volta. «Quello che chiedo - ha detto - è l'ultimo sacrificio. Siamo consapevoli di far pagare un altro prezzo salato a esercenti e studenti. Non saremo più disponibili a ragionare così se non ci sarà un deciso cambio di passo nella somministrazione dei vaccini. Questo dev'essere l'ultimo sforzo. Non possiamo pensare che ci siano sempre restrizioni. Chi ha il compito di portare avanti una campagna vaccinale poderosa si prenda le proprie responsabilità. Le Regioni hanno messo a disposizione il personale. Se perdiamo l'occasione dell'estate per vaccinare, a settembre ci ritroveremo nella stessa situazione. Sarebbe insostenibile e ingiustificabile».

LE ZONE

«Servono nuove misure - ha spiegato Fedriga -: il mese più critico sarà quello di marzo, con un miglioramento ad aprile. Ipotizziamo che il virus con l'avvicinarsi della stagione più calda possa essere meno aggressivo. Il picco dovrebbe verificarsi dopo metà marzo». L'urgenza numero uno era quella di blindare le province di Udine e Gorizia, dove circola di più anche la variante inglese. L'incidenza del contagio è prevista rispettivamente a 393 e 244 casi ogni 100mila abitanti nei due territori. Troppo. Per questo le due province passano da sabato (l'ordinanza entra in vigore dalla mezzanotte di venerdì) in zona arancione. Ci rimarranno almeno per due settimane. Saranno vietati gli spostamenti tra comuni, chiuderanno bar e ristoranti dopo più di un mese di zona gialla. Le province di Pordenone e Trieste, dove l'incidenza è minore così come l'aumento dei contagi, restano in giallo in attesa del prossimo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, in arrivo domani. Saranno vietati gli spostamenti tra le zone gialle e quelle arancioni.

GLI STUDENTI

Il secondo provvedimento restrittivo riguarda invece la scuola. L'ordinanza prevede da lunedì lo stop alle lezioni in presenza in tutta la regione per le medie e le superiori. Si torna alla didattica a distanza anche nei territori gialli. Tutti a casa anche all'università, mentre restano in classe asili e scuole elementari. Anche questa misura durerà almeno due settimane. In Friuli Venezia Giulia gli studenti delle superiori erano rientrati in aula al 50 per cento lo scorso 1. febbraio, dopo la battaglia legale tra la Regione e il Tar sull'ultima ordinanza restrittiva. «I dati spiegano le nostre scelte - ha dichiarato l'assessore regionale alla Salute, Alessia Rosolen -. Le regioni nelle quali le scuole sono ripartite per prime ora sono arancioni o rosse. Esiste una correlazione. Continuano ad aumentare le quarantene tra gli allievi delle scuole. Per quanto riguarda il tema dei minori di 14 anni, la scelta del governo nazionale di annunciare la possibilità di accedere ai congedi parentali è giusta. Per questo abbiamo esteso la chiusura alle scuole medie. Nell'ordinanza sono fatte salve le attività laboratoriali all'università e alle superiori. Ci sarà la deroga anche per quanto riguarda i ragazzi con disabilità e con bisogni educativi speciali».

Ieri in Fvg altro aumento dei contagi, con 683 casi e dieci morti.

Marco Agrusti

